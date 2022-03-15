Умяров, Пиняев, Тюкавин и Агаларов вызваны в молодежную сборную России на мартовский сбор

РФС объявил состав молодежной сборной России по футболу на мартовский сбор

Тренерский штаб молодежной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым назвал состав команды на сбор, который стартует 19 марта на базе в Новогорске.

В список вошли 23 футболиста.

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Иван Будачев («Динамо»), Даниил Худяков («Локомотив»).

Защитники: Данила Прохин («Сочи»), Иван Кузьмичев («Урал»), Руслан Литвинов («Спартак»), Данил Степанов («Арсенал»), Виктор Мелехин, Александр Сильянов, Андрей Лангович (все — «Ростов»), Кирилл Боженов («Химки»).

Полузащитники: Наиль Умяров, Данил Пруцев, Даниил Хлусевич (все — «Спартак»), Кирилл Кравцов, Тимур Сулейманов (оба — «Нижний Новгород»), Александр Черников, Никита Кривцов (оба — «Краснодар»), Максим Мухин (ПФК ЦСКА), Константин Марадишвили («Локомотив»), Сергей Пиняев («Крылья Советов»).

Нападающие: Константин Тюкавин («Динамо»), Гамид Агаларов («Уфа»).

Тренировочный сбор молодежной сборной России пройдет с 19 по 27 марта.