Корея по пенальти победила Сенегал и сыграет в полуфинале чемпионата мира U20

В 1/4 финала чемпионата мира U20 сборная Кореи прошла команду Сенегала (3:3, пен. - 3:2). В полуфинале корейцы сыграют со сборной Эквадора. Во втором полуфинале сыграют команды Украины и Италии.

Чемпионат мира U20

1/4 финала

Корея U20 - Сенегал U20 - 3:3 д.в. (0:1, 2:1, 1:1). Пенальти - 3:2

Голы: Диань, 37 (0:1). Ли Кан Ин, 62 - с пенальти (1:1). Ньян, 76 - с пенальти (1:2). Ли Джи Соль, 90+8 (2:2). Чо Ен Ук, 96 (3:2). Сисс, 120+1 (3:3).

Серия пенальти: Ким Чон Мин - 0:0 (мимо). Данфа - 0:1. Чо Ен Ук - 0:1 (вратарь). Мбоу - 0:1 (мимо). Ум Вон Сам - 1:1. Сисс - 1:2. Чхве Джун - 2:2. Ндиай - 2:2 (вратарь). О Се Хун - 3:2. Диань - 3:2 (мимо).

Судья: Гонсалес (Уругвай).

8 июня. Бельско-Бяла. Стадион "Miejski (Bielsko-Biala Stadium)".