Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» победу молодежной сборной России над Испанией (1:0) в рамках отбора на чемпионат Европы 2023 года.

«У нас было подавляющее преимущество, но считать это каким-то выдающимся достижением... Давайте дождемся окончания отборочного турнира. Конечно, по сравнению с 1:4 — это прогресс. Я очень рад, что мы можем обыграть Испанию, команда играла в современный футбол. Победа закономерная, но это не значит, что у команды большое будущее. У нас много было подобных команд, как времен Чалова. Тоже все игроки были в стартовых составах, но ничего не добились. Нужно работать усердно, чтобы такие победы не были какой-то сенсацией», — сказал Колосков «СЭ».

Россия нанесла Испании первое поражение в отборочном цикле и сравнялась с ней по очкам (15). Испанцы занимают первое место в группе по дополнительным показателям.