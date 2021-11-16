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Колосков — о победе молодежной сборной России над Испанией: «Это не значит, что у команды большое будущее»

22:25
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Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» победу молодежной сборной России над Испанией (1:0) в рамках отбора на чемпионат Европы 2023 года.

Чемпионат Европы U21. Группа C
16 нояб, 20:00. Арена Химки (Химки)
Россия U21
1:0
Испания U21
Голы
Тюкавин, 60 (1:0)
Россия U21
Бориско Степанов Кузьмичев Прохин Сильянов Умяров Мухин Марадишвили (Пруцев, 57 ) Хлусевич Агаларов (Тюкавин, 58 ) Севикян (Сулейманов, 47 )
Испания U21
Агирресабала Миранда Фонтан Гильямон Франсес Туррьентес (Гарсия, 53) Венседор (Грагера, 47) Сансет (Камельо, 69) Лобете (Кампос, 46) Руис (Уильямс, 83) Серхио Гомес
Предупреждения
Марадишвили 36, Агаларов 38, Степанов 41, Кузьмичев 62, Сулейманов 73, Мухин 89  -  Туррьентес 34, Венседор 45
Судьи
Йохем Камфайс

«У нас было подавляющее преимущество, но считать это каким-то выдающимся достижением... Давайте дождемся окончания отборочного турнира. Конечно, по сравнению с 1:4 — это прогресс. Я очень рад, что мы можем обыграть Испанию, команда играла в современный футбол. Победа закономерная, но это не значит, что у команды большое будущее. У нас много было подобных команд, как времен Чалова. Тоже все игроки были в стартовых составах, но ничего не добились. Нужно работать усердно, чтобы такие победы не были какой-то сенсацией», — сказал Колосков «СЭ».

Россия нанесла Испании первое поражение в отборочном цикле и сравнялась с ней по очкам (15). Испанцы занимают первое место в группе по дополнительным показателям.

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Данил Алешин все материалы автора
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