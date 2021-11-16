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Главный тренер молодежной сборной Испании: «Мы не привыкли играть в таких условиях, поле было обледенелым»

22:29
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Главный тренер молодежной сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал поражение в матче против сборной России в рамках отборочного турнира Евро-2023 (0:1).

Чемпионат Европы U21. Группа C
16 нояб, 20:00. Арена Химки (Химки)
Россия U21
1:0
Испания U21
Голы
Тюкавин, 60 (1:0)
Россия U21
Бориско Степанов Кузьмичев Прохин Сильянов Умяров Мухин Марадишвили (Пруцев, 57 ) Хлусевич Агаларов (Тюкавин, 58 ) Севикян (Сулейманов, 47 )
Испания U21
Агирресабала Миранда Фонтан Гильямон Франсес Туррьентес (Гарсия, 53) Венседор (Грагера, 47) Сансет (Камельо, 69) Лобете (Кампос, 46) Руис (Уильямс, 83) Серхио Гомес
Предупреждения
Марадишвили 36, Агаларов 38, Степанов 41, Кузьмичев 62, Сулейманов 73, Мухин 89  -  Туррьентес 34, Венседор 45
Судьи
Йохем Камфайс

— Удалось ли вашим игрокам адаптироваться к погодным условиям, повлияло ли это как-то на игру?

— Было тяжело, мы не привыкли играть в таких условиях, поле было обледенелым. Мы играли с лучшим соперником в нашей группе.

— На сколько процентов от максимума игроки сборной Испании показали себя в сегодняшнем матче?

— Мы не смогли показать свой максимум. Точный процент я не назову. Мы оставили все силы на поле, сделали все, что смогли. Погода действительно сказалась на нас. Российская команда смогла гораздо лучше нас адаптироваться к условиям.

— Если бы вам удалось переиграть сегодняшний матч, что бы вы исправили, как бы справлялись с прессингом? Как показалось, у вас сегодня возникли большие проблемы с выходом из обороны.

— Российская сборная играла сильно. Они смотрелись отлично в обороне. Возможно, при других климатических условиях мы бы смогли сыграть по-другому. Я оцениваю игру и результат, не хочу думать о каких-то вымышленных переигровках.

Россия нанесла Испании первое поражение в отборочном цикле и сравнялась с ней по очкам (15). Испанцы занимают первое место в группе по дополнительным показателям.

(Антон Иванов)

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