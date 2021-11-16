Главный тренер молодежной сборной Испании: «Мы не привыкли играть в таких условиях, поле было обледенелым»

Главный тренер молодежной сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал поражение в матче против сборной России в рамках отборочного турнира Евро-2023 (0:1).

— Удалось ли вашим игрокам адаптироваться к погодным условиям, повлияло ли это как-то на игру?

— Было тяжело, мы не привыкли играть в таких условиях, поле было обледенелым. Мы играли с лучшим соперником в нашей группе.

— На сколько процентов от максимума игроки сборной Испании показали себя в сегодняшнем матче?

— Мы не смогли показать свой максимум. Точный процент я не назову. Мы оставили все силы на поле, сделали все, что смогли. Погода действительно сказалась на нас. Российская команда смогла гораздо лучше нас адаптироваться к условиям.

— Если бы вам удалось переиграть сегодняшний матч, что бы вы исправили, как бы справлялись с прессингом? Как показалось, у вас сегодня возникли большие проблемы с выходом из обороны.

— Российская сборная играла сильно. Они смотрелись отлично в обороне. Возможно, при других климатических условиях мы бы смогли сыграть по-другому. Я оцениваю игру и результат, не хочу думать о каких-то вымышленных переигровках.

Россия нанесла Испании первое поражение в отборочном цикле и сравнялась с ней по очкам (15). Испанцы занимают первое место в группе по дополнительным показателям.

(Антон Иванов)