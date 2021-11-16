Народный артист СССР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу молодежной сборной России над Испанией (1:0) в рамках отборочного турнира Евро-2023.

«У нас в сборных нет ни одного нападающего! Заболотный вообще не нападающий. Конечно, нужно было вызывать Тюкавина в основную сборную. Карпину надо вызывать в сборную Тюкавина и Дзюбу — и будет все нормально!», — сказал Лещенко «СЭ».

Автором единственного гола во втором тайме стал нападающий Константин Тюкавин, который вышел на замену за несколько минут до этого взятия ворот.

Россия нанесла Испании первое поражение в отборочном цикле и сравнялась с ней по очкам (15). Испанцы занимают первое место по дополнительным показателям.