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Лещенко: «Карпину надо вызывать в сборную Тюкавина и Дзюбу — и будет все нормально!»

22:00
Константин Тюкавин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Константин Тюкавин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Народный артист СССР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу молодежной сборной России над Испанией (1:0) в рамках отборочного турнира Евро-2023.

Чемпионат Европы U21. Группа C
16 нояб, 20:00. Арена Химки (Химки)
Россия U21
1:0
Испания U21
Голы
Тюкавин, 60 (1:0)
Предупреждения
Марадишвили 36, Агаларов 38, Степанов 41, Кузьмичев 62, Сулейманов 73, Мухин 89  -  Туррьентес 34, Венседор 45
Судьи
Йохем Камфайс

«У нас в сборных нет ни одного нападающего! Заболотный вообще не нападающий. Конечно, нужно было вызывать Тюкавина в основную сборную. Карпину надо вызывать в сборную Тюкавина и Дзюбу — и будет все нормально!», — сказал Лещенко «СЭ».

Автором единственного гола во втором тайме стал нападающий Константин Тюкавин, который вышел на замену за несколько минут до этого взятия ворот.

Россия нанесла Испании первое поражение в отборочном цикле и сравнялась с ней по очкам (15). Испанцы занимают первое место по дополнительным показателям.

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Владимир Пушкарев все материалы автора
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