Источник: молодежная сборная России проведет сбор и матчи с местными клубами в Уругвае

Молодежная сборная России по футболу проведет сбор в Уругвае с 18 по 26 марта, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, соперниками россиян по товарищеским матчам могут стать местные клубы.

В 2023 году молодежная сборная уже проводила сбор в Южной Америке: в октябре команда побывала в Бразилии, где сыграла с молодежными командами ведущих местных академий. Также в 2023 году команда Ивана Шабарова проводила сборы в ОАЭ, Узбекистане и Белоруссии.