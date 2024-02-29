Источник: молодежная сборная России проведет сбор и матчи с местными клубами в Уругвае
Молодежная сборная России по футболу проведет сбор в Уругвае с 18 по 26 марта, сообщает Metaratings.ru.
По данным источника, соперниками россиян по товарищеским матчам могут стать местные клубы.
В 2023 году молодежная сборная уже проводила сбор в Южной Америке: в октябре команда побывала в Бразилии, где сыграла с молодежными командами ведущих местных академий. Также в 2023 году команда Ивана Шабарова проводила сборы в ОАЭ, Узбекистане и Белоруссии.
Источник: Metaratings.ru
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20 ноя 2023 11:57
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