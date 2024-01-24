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Сегодня, 20:40

Гаджиев поддержал инициативу Чеферина по допуску молодежной сборной России на международные турниры

Алина Савинова
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев отреагировал на слова главы УЕФА Александера Чеферина, который заявил о необходимости допустить молодежные сборные России по футболу до международных турниров.

«Он правильно считает, что нужно допустить. Произойдет это или нет на самом деле, кто его знает? Это же политики, а когда политики правду говорят? Через раз. Может быть и ситуация, как со сборной до 17 лет. Это живой пример того, что так может быть», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

В сентябре прошлого года исполком УЕФА допустил сборные России до 17 лет к участию в международных соревнований, но вскоре решение было отменено из-за негативной реакции со стороны нескольких европейских стран.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года из-за ситуации на Украине.

Источник: https://metaratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-podderzhal-iniciativu-cheferina-po-dopusku-molodyozhnoi-sbornoi-rossii-na-mezhdunarodnye-sorevnovaniya-327275/
Футбол
Гаджи Гаджиев
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