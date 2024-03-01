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1 марта, 16:20

Молодежная сборная России проведет матч с действующим чемпионом мира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренировка молодежной сборной России.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Молодежная сборная России проведет три товарищеских матча в Уругвае во время мартовского окна, сообщает сайт РФС.

Соперниками команды станут молодежная сборная Уругвая, которая является действующим чемпионом мира, а также молодежные команды клубов высшей лиги Уругвая — «Насьональ» из Монтевидео и «Монтевидео Сити Торке».

«Приоритетом РФС было и остается развитие молодых футболистов. Для нас очень важно давать им возможность конкурировать с сильнейшими, как внутри страны, так и на международной арене. В октябре прошлого года наша молодежная сборная сыграла с ведущими бразильскими академиями. В марте наша молодежка сыграет с молодежной сборной Уругвая, а также академиями двух ведущих клубов этой страны. Уверен, что этот опыт будет полезен молодым российскими футболистам и поможет их прогрессу», — приводит сайт РФС слова президента организации Александра Дюкова.

В состав команды на предстоящий сбор вошли 23 футболиста:

Вратари: Александр Дегтев («Сочи»), Богдан Москвичёв («Чайка»), Даниил Худяков («Локомотив»).

Защитники: Матвей Бардачев («Зенит»), Никита Бозов («Спартак»), Юрий Коледин («Спартак-2»), Илья Кирш («Ростов»), Матвей Лукин, Михаил Рядно (оба — ЦСКА), Илья Рожков («Рубин»), Станислав Пузанов («Краснодар»).

Полузащитники: Игорь Дмитриев, Илья Ишков (оба — «Урал»), Дмитрий Васильев («Зенит»), Даниил Зорин («Спартак»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Дмитрий Кучугура, Руслан Чобанов («Краснодар»), Илья Родионов («Черноморец»), Никита Салтыков («Крылья Советов»), Егор Смелов («Динамо»).

Нападающие: Александр Кокшаров («Краснодар»), Александр Чупаев («Динамо»).

Встреча со сборной Уругвая состоится в Монтевидео 21 марта. Начало матча — 18.00 по местному времени (00.00 22 марта по московскому времени).

Второй матч команды Ивана Шабарова с молодежкой «Насьональ» пройдет 23 марта, а третий, против «Монтевидео Сити Торке» U-21, — 25 марта.

Молодежная сборная России по футболу
Александр Дюков
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Источник: молодежная сборная России проведет сбор и матчи с местными клубами в Уругвае

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