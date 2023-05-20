Игнатьев отреагировал на слова Пискарева о сдаче матча против Ганы на МЧМ-1993

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев отреагировал на слова экс-тренера молодежной сборной России Александра Пискарева о том, что российская команда сдала матч против Ганы (0:3) на чемпионате мира 1993 года.

«Первый раз об этом слышу. Как я могу рассказать о том, что происходило на чемпионате мира, если я там не был? Пискарев придумывает? Не знаю, о чем он говорит. Не могу представить, как я мог говорить о том, чего не видел. Понимаю чемпионат мира взрослых команд: сел у телевизора и смотришь — какие-то мысли тебя обуревают. Но чемпионат мира молодежный в то время никогда не показывали. Честно, я не знаю, о чем речь», — цитирует «Чемпионат» Игнатьева.