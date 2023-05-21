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Сегодня, 02:03

Сборная Аргентины обыграла Узбекистан в первом матче на молодежном чемпионате мира

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник сборной Аргентины Валентин Карбони (в центре).
Фото Reuters

Сборная Узбекистана проиграла Аргентине в матче первого тура групповой стадии молодежного чемпионата мира — 1:2.

Единственный гол узбеков забил Махмуджон Махамаджонов, у аргентинцев отличились Алехо Велис и Валентин Карбони.

Сборная Аргентины лидирует в группе A с 3 очками, Узбекистан занимает третью строчку, команда еще не набрала ни одного очка. Во втором туре аргентинцы сыграют против Гватемалы, а узбеки — против Новой Зеландии.

В параллельной встрече группы B Словакия разгромила Фиджи — 4:0.

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