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Молодежная сборная России сыграет с Сербией и Болгарией в июне

17:31
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Молодежная сборная России сыграет два товарищеских матча в июне, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

3 июня команда проведет встречу с Болгарией, на 6 июня запланирована игра с Сербией.

Оба матча состоятся в Софии (Болгария), где молодежная сборная России будет проводить учебно-тренировочный сбор, который пройдет с 28 мая по 6 июня.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/213567

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