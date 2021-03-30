Дивеев: «Надо забивать Дании быстрый гол и строить игру дальше»

Защитник молодежной сборной России Игорь Дивеев высказался о предстоящем матче группового турнира чемпионата Европы-2021 против Дании (31 марта).

— Как команда перенесла обидное поражение от Франции?

— Перенесли нормально. Было обидное поражение. Результат не удовлетворил. Игру забыли. Сейчас будем разбирать Данию. Надо забивать быстрый гол и строить игру дальше.

— Важно не пропустить. Одна замена в линии защиты случиться. Потеря Маслова критична?

— У него перебор желтых карточек. Есть игроки, которые могут его заменить. В сборной нет такого игрока, который будет играть всегда. Тренировались с тем же Голубевым, Калугиным. Думаю, всё будет нормально.

— В чем разница между Голубевым?

— Не знаю, не буду отвечать, — сказал Дивеев.

На вопросы журналистов также ответил главный тренер молодежки Михаил Галактионов.

— В чем разница между Голубевым и Масловым?

— Решение по составу будет принято завтра. У этой позиции есть два игрока, Решение еще не принято. Посмотрим по состоянию футболистов. Не будем гадать и расставлять акценты. Это некорректно, — сказал Галактионов.

Молодежная сборная России с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы C. Дания — шесть баллов и первая строчка.

(Константин Колмаков)