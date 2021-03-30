Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов ответил на вопросы журналистов перед матчем группового турнира чемпионата Европы-2021 против Дании (31 марта).

— Планируете ли сыграть в два нападающих, учитывая, что надо забивать как можно больше?

— Гибкий вопрос с точки зрения тактики. Захарян сможет сыграть нападающего и атакующего полузащитника. Есть вариант с перестройкой в два нападающих. Мы не намерены отходить от плана, от стратегии игры. Давление есть — необходимо забивать.

— У Дании две победы, есть преимущество. Их устроит ничья. Что можете сказать о датской команде?

— Да, безусловно, что команда сейчас лидирует по набранным очкам, являются дисциплинированной и организованной командой. Характер игры диктует то, что надо играть на победу. Вся команда, все игроки ментально готовы к тому, что надо играть агрессивно и забить быстрый гол, чтобы диктовать игру, — сказал Галактионов.

Молодежная сборная России с тремя очками занимает третье место в турнирной таблице группы C. Дания — шесть баллов и первая строчка.

(Константин Колмаков)