Галактионов уклончиво ответил на вопрос о ситуации с Масловым

Главный тренер молодежной сборной России Михаил Галактионов уклончиво ответил на вопрос о ситуации с защитником Павлом Масловым. Игрок покинул расположение национальной команды перед матчем 3-го тура группового этапа чемпионата Европы U-21 против Дании, так как из-за перебора желтых карточек не сможет принять участие в игре.

— Не было вариантов оставить Маслова в расположении сборной?

— Атмосфера есть и будет продолжаться, находится игрок или нет. Те ребята, которые есть сейчас — душой и сердцем с команды. Все готовы дать бой. Сами этого хотим. Давно такого не было, — заявил Галактионов.

В первых двух играх турнира против сборных Исландии (4:1) и Франции (0:2) Маслов получил две желтые карточки. Французы оба мяча забили с пенальти, которые были назначены после нарушений со стороны Маслова.

Россия находится на 3-м месте в турнирной таблице группы С, набрав 3 очка. Дания с 6 очками располагается на 1-й строчке.

Матч между командами пройдет 31 марта и начнется в 19.00 (мск).

(Константин Колмаков)