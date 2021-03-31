Сегодня, 31 марта, сборная России сыграет против Дании в матче группового турнира молодежного чемпионата Европы, который проходит в Венгрии. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Из-за дисквалификации матч пропустит защитник Павел Маслов, который уже покинул расположение команды и вернулся в «Спартак».

Российская сборная идет на третьем месте в группе С. В первом матче турнира наша сборная уверенно обыграла исландцев со счетом 4:1, затем уступила Франции 0:2.

Следить за матчем Дания U21 — Россия U21 вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча Дания U21 — Россия U21