Кобелев считает, что в молодежной сборной России рано выделять ярких игроков

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча группового турнира молодежного Евро-2021 между Россией и Данией.

«Прогнозы — это неблагодарная вещь в футболе, как и во всем спорте, — сказал Кобелев «СЭ». — А что касается нашей молодежной сборной, то я желаю им победы. Хочу, чтобы они вышли в финальную часть, ведь ребята очень перспективные. Не получилось с Францией, но потенциал у команды есть. Хотелось бы, чтобы наша молодежка завоевала награды на своем уровне. Одного желания, конечно, мало. Самая главная задача на сейчас — это пройти Данию, а уже потом будем думать о других результатах».

Экс-тренер «Динамо» также предположил, кого можно назвать самым ярким игроком молодежной сборной России.

«Наша команда сыграла два матча. Первый был против не самого сильного соперника, а второй с французами. На основании этих двух матчей я бы не стал кого-то выделять. Если бы наша команда выиграла все три матча, прошла плей-офф, вышла бы в финал — тогда можно было и поговорить. Давайте подождем, после определенного отрезка будем рассуждать, кто сыграл в свою силу, а кто не оправдал ожиданий», — добавил Кобелев.

Матч против сборной Дании пройдет 31 марта на стадионе «Халадаш» (Венгрия, Сомбатхей). Начало встречи — 19:00 по московскому времени.

(Артем Бухаев)