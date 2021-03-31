Колосков считает, что наша молодежка не уступает по мастерству Дании

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился с «СЭ» ожиданиями от матча группового турнира чемпионата Европы-2021 против Дании (31 марта).

«Сегодня будет игра характеров и тактик. По уровню мастерства и опыту наша команда не уступает, может, даже где-то превосходит Данию. Все наши футболисты — игроки основных составов клубов РПЛ, кое-кто привлекался в национальную сборную. Победа Дании над Францией не имеет значения. Словакия сыграла вничью с Кипром и Мальтой, если следовать этой логике, мы должны были их обыгрывать 5:0, но не получилось. Игра на игру не приходится», — сказал Колосков «СЭ».

После поражения от Франции молодежная сборная России занимает третье место в группе C. Дания с двумя победами на первом месте.

(Екатерина Звенигородская)