Бобровский объяснил, почему пропали чемпионы Европы-2006 среди юношей

Арбитр Ян Бобровский в интервью «СЭ» рассказал о том, как выиграл юношеский чемпионат Европы в 2006 году в составе команды под руководством Игоря Колыванова.

— Как потратили премиальные за победу на Евро? — вопрос Бобровскому.

— Купил большой телевизор домой. В подарок от «Зенита» получил подписанные футболки Аршавина и Кержакова. Они сейчас тоже хранятся у папы в квартире. Кстати, с Андреем Сергеевичем сейчас частенько видимся. Он работает в «Зените» (директором департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам. — Прим. «СЭ»), мы пересекаемся в академии клуба, когда я приезжаю судить матчи чемпионата города.

— Вечный вопрос. Почему из того состава никто толком не заиграл на высоком уровне?

— По прошествии лет понимаю, что нюансов очень много. Где-то голова закружилась от успехов. Думаю, у многих такое было в 16 лет — бешеное внимание, новые финансовые возможности... Тяжело устоять от соблазнов, требования к себе снижаются. Вторая причина — травмы. Если я не ошибаюсь, 12 из 18 футболистов того состава рвали крестообразные связки, в том числе я. Еще одна из возможных причин — недостаток доверия при переходе из детского футбола в юношеский и из юношеского во взрослый.