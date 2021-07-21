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Бобровский объяснил, почему пропали чемпионы Европы-2006 среди юношей

18:26
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Арбитр Ян Бобровский в интервью «СЭ» рассказал о том, как выиграл юношеский чемпионат Европы в 2006 году в составе команды под руководством Игоря Колыванова.

20 мая 2006 года. Москва. &quot;Спартак&quot;- ЦСКА - 0:3. Награждение молодежной сборной России Игоря КОЛЫВАНОВА.Золотая сборная Колыванова-2006. Где они сейчас

— Как потратили премиальные за победу на Евро? — вопрос Бобровскому.

— Купил большой телевизор домой. В подарок от «Зенита» получил подписанные футболки Аршавина и Кержакова. Они сейчас тоже хранятся у папы в квартире. Кстати, с Андреем Сергеевичем сейчас частенько видимся. Он работает в «Зените» (директором департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам. — Прим. «СЭ»), мы пересекаемся в академии клуба, когда я приезжаю судить матчи чемпионата города.

— Вечный вопрос. Почему из того состава никто толком не заиграл на высоком уровне?

— По прошествии лет понимаю, что нюансов очень много. Где-то голова закружилась от успехов. Думаю, у многих такое было в 16 лет — бешеное внимание, новые финансовые возможности... Тяжело устоять от соблазнов, требования к себе снижаются. Вторая причина — травмы. Если я не ошибаюсь, 12 из 18 футболистов того состава рвали крестообразные связки, в том числе я. Еще одна из возможных причин — недостаток доверия при переходе из детского футбола в юношеский и из юношеского во взрослый.

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