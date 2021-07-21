Чемпион Европы-2006 среди юношей вспомнил о приеме у Путина после победы

Арбитр Ян Бобровский в интервью «СЭ» рассказал о том, как выиграл юношеский чемпионат Европы в 2006 году в составе команды под руководством Игоря Колыванова.

— Самый яркий эпизод финального турнира? — вопрос Бобровскому.

— Гол, который мы пропустили в финале от чехов за 10 секунд до конца основного времени. Это вызвало сильные эмоции — как по голове лопатой ударили. В овертайме мы тоже вели в счете, но пропустили сразу же от Томаша Нецида. Помню, Артем Самсонов, который сейчас играет за «Торпедо», чуть не заплакал от разочарования. Но мы все-таки выиграли в серии пенальти.

— В чем причины успеха, на ваш взгляд?

— Думаю, в том, что у нас были настоящая команда и тренер, за которого все бились. К тому же на уровне 16-летних, считаю, нет такой колоссальной разницы с топ-сборными, как во взрослом футболе. Мы можем выигрывать юношеские турниры, что доказала и команда Дмитрия Хомухи в 2013 году, когда тоже взяла золото.

— Был прием у Владимира Владимировича Путина?

— Да, были у президента. Поговорили, попили чай, обсудили ключевые моменты. Он нас поздравил, пожал нам руки и сказал, что за нами будущее.