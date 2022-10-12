«Барселону» кинули на деньги за счет шантажа? Каталонцев обвели вокруг пальца, не нарушив закон

Удивительные условия выкупа Гризманна

На днях президент «Барселоны» Жоан Лапорта отчитался о финансовой ситуации в клубе. По его словам, менеджменту за счет тех самых «рычагов» удалось сократить отрицательный зарплатный капитал и получить 98 миллионов евро чистой прибыли.

«Рычаги продемонстрировали, что «Барса» жива и что у нас большие возможности для получения дохода без потери независимости, — говорит Лапорта. — Предыдущее руководство ошиблось в попытке конкурировать с государственными клубами в их темпе. За ними никто не следит, они не соблюдают правила и используют неограниченные ресурсы. Перед нами же встает выбор: или не иметь конкурентоспособный состав, или поставить под угрозу наше экономическое будущее».

Пока сложно сказать, насколько серьезно повлияют эти «рычаги Лапорты» на будущее «Барселоны» — все же клуб взамен денег здесь и сейчас продал весомый процент доходов от телеправ. Но при этом очевидно, что Жоану удалось навести какой-никакой порядок в клубе после бардака Бартомеу.

Жоан Лапорта. Фото Global Look Press

Главная заслуга нового президента — усиление состава и одновременное сокращение зарплатного фонда, чтобы вписаться в лимиты ла лиги. Для этого пришлось провести большую работу, в том числе по трудоустройству лишних игроков. Но идеально исполнить запланированное не вышло. Брейтуэйт, Юмтити, Пьянич, Пуч, Мингеса — все они ушли свободными агентами, хотя имели действующие контракты с клубом (французу и вовсе продолжают платить зарплату). Но есть у «Барселоны» и куда более невнятная история расставания.

Недавно Goal.com поставил Антуана Гризманна на второе место в рейтинге самых провальных трансферов «Барсы» в новом веке. На первом — Филиппе Коутинью. Неоправданные ценники и зарплаты этих футболистов приблизили каталонский клуб к финансовой яме. Купленного за 135 миллионов евро Коутинью этим летом продали в «Астон Виллу» за 20. С Гризманном история вышла сложнее — «Атлетико» согласился взять Антуана в двухгодичную аренду за 20 миллионов евро с правом выкупа за 40. То есть, по сути, «Барселона» собиралась отбить хотя бы половину потраченных на француза денег.

Но сделать это не удастся. Все дело — в том самом пункте про право выкупа. Изначально сообщалось, что выкуп должен последовать в обязательном порядке летом 2023 года. Однако оказалось, что «Атлетико» будет обязан заплатить «Барсе» 40 миллионов лишь в том случае, если он сыграет не менее 45 минут в 50% матчей за два сезона. Более того, Гризманн получал бы в Мадриде контракт еще на два года с зарплатой 12 миллионов за сезон. Сейчас «Атлетико» переживает серьезные финансовые трудности, потому такие условия для клуба в текущей ситуации неприемлемы.

Мадридцы не нашли выхода лучше, чем пойти на хитрость. Гризманна стали выпускать на поле исключительно после 65-й минуты. В начале сентября даже появилась новость, что «Барселона» готова судиться с «Атлетико» из-за намеренного ограничения игрового времени футболиста. Но с юридической стороны к ситуации было не подкопаться: выпускать игрока на поле или нет — решает тренерский штаб.

«Есть ли приказ выпускать Гризманна после 60-й минуты? Антуан — отличный игрок, и я очень рад, что он с нами. Я никогда не вмешиваюсь в вопросы состава и подобные вещи», — отмахивался от назойливых вопросов президент «Атлетико» Энрике Сересо.

Антуан Гризманн. Фото Global Look Press

В то же время появились слухи, что «Атлетико» через агента Гризманна предложил «Барселоне» 15 миллионов евро за выкуп контракта Антуана здесь и сейчас — сумма выплачивалась бы в течение трех лет. Позже появились слухи, что клубы могут сойтись на 25 миллионах. Похоже на вымогательство? Как бы то ни было, «Барсе» пришлось пойти на сделку — иначе по окончании сезона Гризманн вернулся бы в клуб, а его зарплата серьезно повлияла бы на зарплатный фонд.

18 сентября Антуан впервые в сезоне появился на поле в стартовом составе, затем провел полный матч с «Брюгге» в Лиге чемпионов. А 9 октября «Барселона» сообщила, что Гризманн продан в «Атлетико». По словам спортивного директора каталонцев Матеу Алемани, сумма выкупа составит 20 миллионов евро, еще 4 клуб может получить в виде бонусов. Mundo Deportivo достал еще одну интересную подробность. Если «Атлетико» в дальнейшем продаст игрока за сумму больше 18 миллионов евро, то разница между 18 миллионами и ценой продажи до 40 миллионов пойдет на счет «Барселоны». Эту информацию позже подтвердил Жоан Лапорта.

«Мы опасались, что если бы дошло до суда, то это заняло бы много времени, — откровенничает президент «Барсы». — Если Гризманн после чемпионата мира вернулся бы в «Барселону», наша зарплатная ведомость увеличилась бы на 36 миллионов евро. Можете представить масштаб катастрофы».

Сам Гризманн признался, что сделал все возможное, чтобы остаться в «Атлетико». Видимо, под этим подразумевается пересмотр его контракта. Как минимум две стороны по итогам этой сделки должны остаться довольны. Ну а «Барселона» же была вынуждена согласиться на новые условия трансфера — таковы условия игры в жестком бизнесе под названием футбол.

16.10.2022 | ЦСКА — Спартак