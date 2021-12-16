Кокорин получил шанс в Кубке Италии. Но упустил стопроцентный момент

Российский легионер не смог открыть лицевой счет в Италии.

Нынешний сезон для Александра Кокорина — настоящий кошмар. Предыдущие два десятка матчей он начинал на скамейке запасных, откуда поднимался всего в четырех играх. В сентябре было два выхода на замену с интервалом в три дня, но системой это не стало. Следующая возможность показать себя представилась 3 октября, а потом — 30 ноября.

Если детально не подсчитывать компенсированное время, суммарно российский нападающий провел на поле порядка 30 минут. Однако в преддверии кубкового матча с «Беневенто» главный тренер «фиалок» Винченцо Итальяно заявил: «Кокорин — игрок «Фиорентины». Он недавно восстановился от травмы. В среду же может сыграть каждый, и мы посмотрим, какой состав выберем».

Пресс-служба флорентийцев ту фразу услышала, и на афише матча в клубных соцсетях в среду появился портрет российского легионера. А к вечеру стало известно, что Кокорин впервые с момента переезда в Италию начнет игру в стартовом составе. Он в принципе был экспериментальным, но вполне конкурентоспособным, что было актуально в противостоянии с занимающим четвертое место в серии В «Беневенто».

Действуя в центре атакующей тройки, Кокорин в дебюте запомнился парой активных включений в прессинг, а вот мяч до него после многочисленных фланговых подач — преимущественно с левого фланга в исполнении Терзича — почти не доходил. Весь верх снимала оборона гостей во главе с 33-летним защитником сборной Польши Гликом. Но когда «фиалки» стали доставлять мяч к штрафной низом, Кокорин стал включаться в игру. Преимущественно — в подыгрыше, а единственный в первом тайме гол при подаче углового организовали центральные защитники — Игор и Миленкович. У российского форварда, впрочем, тоже был роскошный шанс отличиться. Выйдя из тени, он, как в лучших своих матчах, отлично открылся за спинами защитников, только до своего идеального состояния Александр далек. Как результат — бесхитростный удар при выходе один на один, который Манфередини остановил ногой. И не скажешь, что голкиперу требовалось творить чудеса, как трижды отстоявшему ворота «Фиорентины» в крайне сложных ситуациях Росати.

При нынешнем неопределенном статусе Кокорина такие шансы губить нельзя. В том числе и в плане собственной психологической уверенности. Да и от нападающих в первую очередь ждут результативных действий, тогда как такие вещи, как участие в начальной стадии второй голевой атаки хозяев — нечто, само собой разумеющееся, а не плюсик в послужном списке.

Кокорин, конечно, старался, но не убедил. И аплодисменты в момент его замены звучали скорее в адрес лучшего снайпера «Фиорентины» Влаховича. Вот чьи позиции незыблемы, хотя все знают, что серб хочет сменить клуб и отказался от нового контракта. Лучший снайпер серии А точно пойдет на повышение, тогда как будущее российского форварда по-прежнему туманно.