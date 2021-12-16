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«Кокорин — не футболист, ему нечего здесь делать». Что думают в Италии об игре россиянина

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 13:00
Александр Кокорин. Фото Getty Images Комментарии об игре Александра Кокорина. Фото Instagram
Александр Кокорин. Фото Getty Images
Теги:
Суровые мнения после матча с «Беневенто».

Приключения российских футболистов в Италии становятся все интереснее. Недавно Алексей Миранчук забил за «Аталанту», а в среду Александр Кокорин впервые вышел в основе «Фиорентины» в матче Кубка страны против «Беневенто».

Причем клуб сам намекнул на то, что россиянин появится с первых минут, разместив его фото на афише к матчу.

Поклонники «Фиорентины» отреагировали на это по-разному. «Сегодня играем вдесятером», — написал один из фанатов «фиалок» на сайте болельщиков команды. Куда больше поддержки (не без доли иронии, конечно) получил Кокорин от пользователей Instagram:

«Вперед, Коко!»

«Наконец-то мы увидим великого бомбардира Кокорина»

«Хотим прежнего Кокорина, который брал титулы».

Комментарии об игре Александра Кокорина. Фото Instagram
Комментарии об игре Александра Кокорина. Фото Instagram

Кокорин вышел в центре атаки и моментами смотрелся неплохо. В конце первого тайма мог даже забить: он здорово открылся на линии штрафной и, получив передачу от Марко Бенасси, нанес удар в касание. Голкипер «Беневенто» сыграл надежно и свою команду выручил.

Александр Кокорин в&nbsp;составе &laquo;Фиорентины&raquo;. Кокорин получил шанс в Кубке Италии. Но упустил стопроцентный момент

Александр позже принял участие во втором голе «Фиорентины». После его передачи «фиалки» разогнали атаку по флангу и довели мяч до Риккардо Соттила, который со второй попытки все-таки забил.

Однако качество игры Кокорина пока оставляет желать лучшего. За 76 минут, проведенных на поле, россиянин не совершил ни одной обводки, выиграл лишь 9% единоборств и семь раз потерял мяч.

«Кокорину тяжело, до этого он провел на поле всего несколько минут, — сказал после матча главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно. — Он многое делает правильно и сегодня мог отличиться. Это качественный игрок, у которого есть полезные навыки. Я убежден, что Кокорин принесет нам пользу. Ему нужно время, и мы должны помочь ему вернуться на прежний уровень».

От сайта Fiorentina.it Кокорин получил самый низкий балл из всех игроков команды — 5,0: «Кокорин не воспользовался своим шансом. Он много терял мяч, не смог забить из выгодного положения. Пока он не выдерживает темпа и выпадает из игры».

«Кокорин в очередной раз провалился, — с таким заголовком вышла статья на Goal.com. — На россиянина возлагались большие надежды, но его адаптация затянулась. Кокорин сейчас далек от того футбола, что он показывал в «Зените».

«Ему нечего делать в «Фиорентине», — считает издание Calciomercato.

«Кокорин только зря тратит время», — заявил обозреватель La Gazzetta dello Sport Джованни Сарделли.

Россиянин вызывает смешанные чувства у болельщиков «Фиорентины».

«Кокорин — один из нас!» — написал в Twitter Giunchiglia11.

«Если бы я был тем, кто купил Кокорина, то мне было бы стыдно смотреть людям в глаза», — признался bazzanim69.

«Кокорин — не футболист», — заявил один из поклонников «фиалок».

«С Кокориным нужно прощаться в январе, расторгнуть с ним контракт», — считает pr1malscream.

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