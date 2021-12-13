«Миранчук был великолепен». Итальянцы приятно удивлены игрой российского футболиста

Вышел в основе на матч с «Вероной», был одним из лучших на поле и забил важный мяч.

В воскресенье Алексей Миранчук напомнил о себе, забив один из мячей «Аталанты» в игре против «Вероны» (2:1). Россиянин провел на поле 78 минут, получил высокую оценку и удостоился похвалы от итальянских СМИ.

Итальянские СМИ

Миранчук впервые с сентября появился в основе «Аталанты». С тех пор он лишь четыре раза вышел на замену, в 13 матчах оставаясь на скамейке запасных.

Алексей был активен и мог отличиться результативным действием еще до своего гола. На 33-й минуте он оставил мяч под удар Пашаличу, но хорват попал в штангу. А спустя три минуты Миранчук забил сам: подхватил мяч в чужой штрафной и, подработав, пробил в дальний угол.

Этот мяч стал первым для Миранчука более чем за полгода. Последний раз Алексей забивал еще в мае — тогда он отметился голом в ворота «Пармы» (5:2).

Как же долго мы ждали новых голов от Миранчука ?



Леша не забивал за «Аталанту» семь месяцев и наконец-то прервал неприятную серию. Хорош! ??? pic.twitter.com/hcMtpGJjRN — Матч ТВ (@MatchTV) December 12, 2021

Статистический портал WhoScored оценил выступление Миранчука в 7,8 балла. Больше только у нападающего «Вероны» Джованни Симеоне — 7,9. На счету Алексея 27 передач (с точностью 89%), три ключевые передачи, два выигранных верховых единоборства и один удар, ставший в итоге голевым.

От Calciomercato россиянин получил 7,0. «Миранчук доказал, что является игроком хорошего уровня. Он с умом разыгрывал мяч, удачно взаимодействовал с партнерами и забил важный гол», — так итальянское издание описало игру Алексея в матче с «Вероной».

«Сегодня Миранчук был великолепен, — заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. — Проблема в том, что он играет на одной позиции с Малиновским и Иличичем. Это недочет нашей схемы».

«Нет сомнений в том, что Миранчук обладает большим талантом», — считает издание TuttoAtalanta.

«Новый этап или гол на прощание?» — задается вопросом Bergamo News. Ранее СМИ сообщали об интересе к Миранчуку со стороны «Торино» и «Сассуоло». Возможно, зимой Алексей отправится в аренду ради постоянной игровой практики. В издании Il Giorno Bergamo уверены: Миранчук способен принести пользу «Аталанте» и отпускать его пока не стоит.

Соцсети

Игру Миранчука также отметили пользователи Twitter.

«То, что сегодня забили Миранчук и Копмейнерс, делает победу еще приятнее», — считает RockTimber.

Miranchuk and Koopie scoring today also makes this win feels so so good — Amaverica of Bergamo (@RockoTimber) December 12, 2021

«Как же хорош Миранчук! Я бы взял его в «Милан» вместо Чалханоглу», — написал один из поклонников «россонери».

Che bel giocatore Miranchuk. Freddezza ?



Avrei preso lui per sostituire Calhanoglu insieme a Brahim. Sta tutto l? la questione.



Miranchuk (regista offensivo) ad alternarsi con Brahim (funambolo sottopunta). — K??? (@JulzOa) December 12, 2021

«Здорово сыграли Пеццелла, Миранчук и Копмейнерс», — написал tommydea.

Questa poteva essere una partita pericolosa, nel s.t. come era prevedibile il Verona ? calato e siamo andati in vantaggio, sofferenza gli ultimi 20 minuti per? bisogna saperle vincere queste partite.

Molto bene Pezzella, Miranchuk e Koop.

Testa alla Roma.#VeronaAtalanta — Tommy MCMVII (@tommydea) December 12, 2021

«Миранчука и Пеццеллу много критиковали, но сегодня они показали себя с лучшей стороны», — заявил DaleGabri.

Vittoria fondamentale!! +3??

Sono contentissimo per Miranchuk e Pezzella, sono stati ampiamente criticati ma hanno offerto entrambi un'ottima prestazione!#VeronaAtalanta — GabriDale (@DaleGabri) December 12, 2021

«Мне кажется, что Миранчук — игрок немного иного плана, нежели Малиновский или Иличич. Он должен играть в атаке. Держать мяч в окружении соперников, как Иличич, он не может. Но Миранчук опасен в штрафной, что мы и увидели вчера», — написал один из поклонников «Аталанты».