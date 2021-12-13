«Миранчук был великолепен». Итальянцы приятно удивлены игрой российского футболиста
В воскресенье Алексей Миранчук напомнил о себе, забив один из мячей «Аталанты» в игре против «Вероны» (2:1). Россиянин провел на поле 78 минут, получил высокую оценку и удостоился похвалы от итальянских СМИ.
Итальянские СМИ
Миранчук впервые с сентября появился в основе «Аталанты». С тех пор он лишь четыре раза вышел на замену, в 13 матчах оставаясь на скамейке запасных.
Алексей был активен и мог отличиться результативным действием еще до своего гола. На 33-й минуте он оставил мяч под удар Пашаличу, но хорват попал в штангу. А спустя три минуты Миранчук забил сам: подхватил мяч в чужой штрафной и, подработав, пробил в дальний угол.
Этот мяч стал первым для Миранчука более чем за полгода. Последний раз Алексей забивал еще в мае — тогда он отметился голом в ворота «Пармы» (5:2).
Статистический портал WhoScored оценил выступление Миранчука в 7,8 балла. Больше только у нападающего «Вероны» Джованни Симеоне — 7,9. На счету Алексея 27 передач (с точностью 89%), три ключевые передачи, два выигранных верховых единоборства и один удар, ставший в итоге голевым.
От Calciomercato россиянин получил 7,0. «Миранчук доказал, что является игроком хорошего уровня. Он с умом разыгрывал мяч, удачно взаимодействовал с партнерами и забил важный гол», — так итальянское издание описало игру Алексея в матче с «Вероной».
«Сегодня Миранчук был великолепен, — заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. — Проблема в том, что он играет на одной позиции с Малиновским и Иличичем. Это недочет нашей схемы».
«Нет сомнений в том, что Миранчук обладает большим талантом», — считает издание TuttoAtalanta.
«Новый этап или гол на прощание?» — задается вопросом Bergamo News. Ранее СМИ сообщали об интересе к Миранчуку со стороны «Торино» и «Сассуоло». Возможно, зимой Алексей отправится в аренду ради постоянной игровой практики. В издании Il Giorno Bergamo уверены: Миранчук способен принести пользу «Аталанте» и отпускать его пока не стоит.
Соцсети
Игру Миранчука также отметили пользователи Twitter.
«То, что сегодня забили Миранчук и Копмейнерс, делает победу еще приятнее», — считает RockTimber.
«Как же хорош Миранчук! Я бы взял его в «Милан» вместо Чалханоглу», — написал один из поклонников «россонери».
«Здорово сыграли Пеццелла, Миранчук и Копмейнерс», — написал tommydea.
«Миранчука и Пеццеллу много критиковали, но сегодня они показали себя с лучшей стороны», — заявил DaleGabri.
«Мне кажется, что Миранчук — игрок немного иного плана, нежели Малиновский или Иличич. Он должен играть в атаке. Держать мяч в окружении соперников, как Иличич, он не может. Но Миранчук опасен в штрафной, что мы и увидели вчера», — написал один из поклонников «Аталанты».
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