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«Миранчук был великолепен». Итальянцы приятно удивлены игрой российского футболиста

Николай Егорычев
Николай Егорычев
Корреспондент
Сегодня, 14:30
Алексей Миранчук празднует с одноклубниками забитый мяч. Фото Getty Images
Алексей Миранчук празднует с одноклубниками забитый мяч. Фото Getty Images
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Вышел в основе на матч с «Вероной», был одним из лучших на поле и забил важный мяч.
Италия. Серия А. 17-й тур
12 дек, 17:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
1:2
Аталанта
Голы
Симеоне, 22 (1:0), Миранчук, 37 (1:1), Копмайнерс, 62 (1:2)
Верона
Монтипо Фараони Казале Чеккерини (Канчелльери, 81 ) Маньяни (Шутало, 71 ) Лазович Илич (Мигел Велозу, 60 ) Тамез Капрари Лазанья (Бесса, 60 ) Симеоне
Аталанта
Муссо Толой Пеццелла (Паломино, 85) Джимсити Мерих Демирал Дзаппакоста (Хатебур, 46) Копмайнерс де Рон Миранчук (Пессина, 78) Пашалич (Иличич, 56) Муриэль (Сапата, 56)
Предупреждения
Чеккерини 42, Капрари 90  -  Сапата 86
Судьи
Сакки

В воскресенье Алексей Миранчук напомнил о себе, забив один из мячей «Аталанты» в игре против «Вероны» (2:1). Россиянин провел на поле 78 минут, получил высокую оценку и удостоился похвалы от итальянских СМИ.

Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)

12&nbsp;декабря. Верона. &laquo;Верона&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Аталанта&raquo;&nbsp;&mdash; 1:2. 37-я минута. Полузащитник гостей Алексей Миранчук (№ 59) сравнивает счет. Миранчук сыграл лучший матч в сезоне. Вышел в старте, забил, «Аталанта» победила

Итальянские СМИ

Миранчук впервые с сентября появился в основе «Аталанты». С тех пор он лишь четыре раза вышел на замену, в 13 матчах оставаясь на скамейке запасных.

Алексей был активен и мог отличиться результативным действием еще до своего гола. На 33-й минуте он оставил мяч под удар Пашаличу, но хорват попал в штангу. А спустя три минуты Миранчук забил сам: подхватил мяч в чужой штрафной и, подработав, пробил в дальний угол.

Этот мяч стал первым для Миранчука более чем за полгода. Последний раз Алексей забивал еще в мае — тогда он отметился голом в ворота «Пармы» (5:2).

Статистический портал WhoScored оценил выступление Миранчука в 7,8 балла. Больше только у нападающего «Вероны» Джованни Симеоне — 7,9. На счету Алексея 27 передач (с точностью 89%), три ключевые передачи, два выигранных верховых единоборства и один удар, ставший в итоге голевым.

От Calciomercato россиянин получил 7,0. «Миранчук доказал, что является игроком хорошего уровня. Он с умом разыгрывал мяч, удачно взаимодействовал с партнерами и забил важный гол», — так итальянское издание описало игру Алексея в матче с «Вероной».

«Сегодня Миранчук был великолепен, — заявил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини. — Проблема в том, что он играет на одной позиции с Малиновским и Иличичем. Это недочет нашей схемы».

«Нет сомнений в том, что Миранчук обладает большим талантом», — считает издание TuttoAtalanta.

«Новый этап или гол на прощание?» — задается вопросом Bergamo News. Ранее СМИ сообщали об интересе к Миранчуку со стороны «Торино» и «Сассуоло». Возможно, зимой Алексей отправится в аренду ради постоянной игровой практики. В издании Il Giorno Bergamo уверены: Миранчук способен принести пользу «Аталанте» и отпускать его пока не стоит.

Соцсети

Игру Миранчука также отметили пользователи Twitter.

«То, что сегодня забили Миранчук и Копмейнерс, делает победу еще приятнее», — считает RockTimber.

«Как же хорош Миранчук! Я бы взял его в «Милан» вместо Чалханоглу», — написал один из поклонников «россонери».

«Здорово сыграли Пеццелла, Миранчук и Копмейнерс», — написал tommydea.

«Миранчука и Пеццеллу много критиковали, но сегодня они показали себя с лучшей стороны», — заявил DaleGabri.

«Мне кажется, что Миранчук — игрок немного иного плана, нежели Малиновский или Иличич. Он должен играть в атаке. Держать мяч в окружении соперников, как Иличич, он не может. Но Миранчук опасен в штрафной, что мы и увидели вчера», — написал один из поклонников «Аталанты».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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Сочи
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28%

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П1

17%

2.07

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14%

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Николай Егорычев все материалы автора

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