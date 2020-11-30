После девяти туров с отрывом в пять очков от «Интера» лидирует «Милан»

Де Пауль показал, как обыграть «Лацио»

Про лидеров серии А чуть ниже, а начну с «Удинезе». Да, этот клуб куда ближе к вылету из серии А. чем к зоне еврокубков. Зато именно там выступает футболист, который вчера показал «Зениту», как надо обыгрывать «Лацио». Это капитан удинской команды, игрок сборной Аргентины Родриго Де Пауль. Это тот самый 26-летний Де Пауль, который в прошедшее трансферное окно был готов переехать в Петербург и выступать за «Зенит», которому, в свою очередь, нужен был именно такой футболист. Быть может, кто-нибудь из «Зенита» рано или поздно расскажет, как можно было не взять этого классного аргентинца, а вместо него купить за деньги, которых тот явно не стоит, бразильца Вендела. А может, никто и не расскажет. В любом случае остается только сожалеть, что такой незаурядный игрок не оказался в РПЛ. Против римского обидчика «Зенита» Де Пауль предстал вчера во всем своем великолепии.

А вот сам «Лацио» разочаровал в этом туре. Впрочем, как и «Ювентус» с «Аталантой». На фоне своих побед в Лиге чемпионов эти три команды провалили девятый тур. «Лацио» проиграл дома «Удинезе» (1:3), а «Аталанта» уступила у себя в Бергамо «Вероне» (0:2). «Ювентус» же сыграл в гостях вничью (1:1) со скромным «Беневенто» под руководством Пиппо Индзаги. И один только «Интер» из всего итальянского квартета участников Лиги чемпионов одержал победу в этом туре. Правда, в главном евротурнире команда Конте перед этим без шансов проиграла мадридскому «Реалу».

Пранделли — временщик «Фиорентины»?

Ну а главный герой тура и всего стартового отрезка — это, конечно, «Милан». Даже без подхватившего коронавирус главного тренера Пиоли и без травмированного лидера и голеадора Ибрагимовича «Милан» уверенно победил «Фиорентину» (2:0), которую недавно возглавил Чезаре Пранделли. Откровенно говоря, возвращение этого тренера на пост наставника «Фиорентины» спустя 10 лет (он тренировал «фиалок» с 2005 по 2010 год) выглядит очень спорным. А то, что контракт с Пранделли подписан всего лишь до конца текущего сезона, говорит, скорее, о безысходности хозяев клуба, нежели о реальном доверии: недаром же в кулуарах постоянно называют кандидатуры Лучано Спаллетти и Маурицио Сарри. Спаллетти второй сезон подряд наслаждается семьей и по-прежнему получает огромную зарплату в «Интере», благо контракт с ним истекает у Лучано только летом 2021 года. Сарри же находится на больших деньгах в «Ювентусе», и его контракт тоже истекает летом 2021 года. Не стоит удивляться, если кто-то из этих двоих и сменит Пранделли во Флоренции следующим летом.

Однако это все проблемы «Фиорентины», а нынешний «Милан» очень хорош. Пиоли, как мне уже доводилось говорить, сплотил команду и умудряется выжимать из каждого игрока его максимум. На фоне того, что главных фаворитов межсезонья — «Ювентус» и «Интер» — откровенно лихорадит на старте сезона, а «Наполи» имени Гаттузо пока никак не созреет на роль лидера, «Милан» очень грамотно распорядился своими собственными ресурсами и слабостями оппонентов. Впрочем, пять очков от второго места — это, конечно, красиво, но дальше будет труднее, ведь тот же «Интер» почувствовал уязвимость «Ювентуса» при тренере Пирло и сделает все возможное, чтобы прервать его гегемонию.

Гаттузо не признает компромиссов

Как раз в этом туре «Интер» уверенно обыграл в гостях со счетом 3:0 выскочку «Сассуоло» и догнал его в турнирной таблице. Пока «Интер» забил больше всех в серии А, но вот по пропущенным голам он далеко не лидер. Очевидно, что оборонительные порядки миланцев должны серьезно прибавить в игре, чтобы создать команде ту сбалансированность, которая может позволить не на словах, а на деле побороться за скудетто.

«Наполи» же заслуженно делит теперь четвертое место после яркой победы — в честь Диего Марадоны — над «Ромой» со счетом 4:0. Подопечные Рино Гаттузо уступают только «Милану» по числу побед (шесть против семи), а еще «Наполи» под стать своему главному тренеру остается (на пару с «Болоньей») самой бескомпромиссной командой серии А: в девяти матчах неаполитанцы ни разу не сыграли вничью. На первом отрезке чемпионата у «Наполи», конечно, многовато поражений (целых три). Но мы ведь помним, что одно из этих поражений получено не в игре, а за пределами футбольного поля — те самые 0:3 от «Ювентуса» за неявку на матч в Турине, которые «Наполи» еще будет повторно оспаривать. Напомню, что помимо «баранки» со счетом 0:3 «Наполи» наказали еще и снятием очка, вот почему после шести побед у неаполитанцев не 18, а 17 очков.

«Милан», «Интер», «Наполи», «Рома» — эти клубы всерьез вознамерились не дать «Ювентусу» в десятый раз подряд выиграть скудетто. Интрига в этом сезоне закручивается нешуточная, и впереди нас ждет много интересного!