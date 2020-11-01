Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович забил победный мяч в матче 6-го тура серии A против «Удинезе» (2:1). Шведский форвард поразил ворота в падении через себя.

Ибрагимович забивает в шести играх серии A подряд. 39-летний швед повторил клубный рекорд по голевой серии в эпоху, когда за победу начали начислять три очка. Первым в шести матчах чемпионата Италии подряд в составе «Милана» отличился украинец Андрей Шевченко в 2001 году.

Вторым это удалось сделать самому Ибрагимовичу, еще в 2012 году.

Если Златан отличится в игре с «Вероной» 8 ноября, то установит новый рекорд.