Златан Ибрагимович: «Мне был бы интересен переход в «Наполи»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович рассказал, почему его вдохновляет идея переезда в Неаполь.

— В 30 лет я начал маниакально работать над своим телом, чтобы удержать себя в прежней форме. Подчеркиваю — не стать сильнее, а именно удержать. В моем возрасте прогрессировать физически просто нереально, — заявил 38-летний швед Gazzetta dello Sport. — В «Гэлакси» или другой команде я хочу соответствовать уровню основы. Я не хочу быть как животное в зоопарке, на которого пришли посмотреть только потому, что он Златан. Мой переход в «Болонью»? Если я это сделаю, то только ради Михайловича, которого я считаю своим большим другом.

Я посмотрел последний документальный фильм о Марадоне, и он впечатлил меня. Я почувствовал ту страстную любовь, которую дарит своим игрокам Неаполь. В какие-то моменты ловлю себя на мысли, что хотел бы немного поиграть за «Наполи» и хоть немного покупаться в тех эмоциях, в каких купался Диего. Я не говорю, что обязательно перейду туда, но мне было бы интересно поиграть за «Наполи». Тем более тренирует эту команду Карло Анчелотти, которого я считаю великим специалистом.

В текущем сезоне Ибрагимович провел 29 матчей в МЛС, забил 30 голов и сделал 7 результативных передач. Контракт шведа с «Гэлакси» истекает в декабре 2019 года.