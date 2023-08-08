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Зоммер — о переходе в «Интер»: «Это новый вызов для меня в карьере»

Виктория Кравченко
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Новичок «Интер» Янн Зоммер прокомментировал переход в миланский клуб из «Баварии». О трансфере игрока сообщалось вчера, 7 августа.

«Есть много мотивов, ведь «Интер» — известнейший клуб с традициями. Это новый вызов для меня карьере, мне не терпится выйти на газон такого стадиона, как Джузеппе Меацца, почувствовать атмосферу Милана. Рад быть тут», — цитирует Зоммера fcinter1908.it.

Футболист подписал контракт на 3 года. Сообщалось, что «Интер» заплатил «Баварии» 6 миллионов евро.

Янн Зоммер
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
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 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
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 Рома 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
8
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
9
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
10
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
11
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
12
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
13
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
14
 Эмполи 0 0 0 0 0-0 0
15
 Салернитана 0 0 0 0 0-0 0
16
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
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