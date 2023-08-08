Зоммер — о переходе в «Интер»: «Это новый вызов для меня в карьере»
Новичок «Интер» Янн Зоммер прокомментировал переход в миланский клуб из «Баварии». О трансфере игрока сообщалось вчера, 7 августа.
«Есть много мотивов, ведь «Интер» — известнейший клуб с традициями. Это новый вызов для меня карьере, мне не терпится выйти на газон такого стадиона, как Джузеппе Меацца, почувствовать атмосферу Милана. Рад быть тут», — цитирует Зоммера fcinter1908.it.
Футболист подписал контракт на 3 года. Сообщалось, что «Интер» заплатил «Баварии» 6 миллионов евро.
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2
|Лацио
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|0-0
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3
|Интер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Аталанта
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|0
|0
|0-0
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6
|Рома
|0
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|0
|0
|0-0
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7
|Ювентус
|0
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|0
|0
|0-0
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8
|Фиорентина
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|0
|0
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9
|Болонья
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|0
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10
|Торино
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11
|Монца
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12
|Удинезе
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13
|Сассуоло
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|0
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|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
|0
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|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
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|0-0
|0
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20
|Кальяри
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|0
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|19.08
|19:30
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Эмполи – Верона
|- : -
|19.08
|19:30
|
Фрозиноне – Наполи
|- : -
|19.08
|21:45
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|19.08
|21:45
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
|19:30
|
Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|21:45
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|21:45
|
Удинезе – Ювентус
|- : -
|21.08
|19:30
|
Торино – Кальяри
|- : -
|21.08
|21:45
|
Болонья – Милан
|- : -
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