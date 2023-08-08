Зоммер — о переходе в «Интер»: «Это новый вызов для меня в карьере»

Новичок «Интер» Янн Зоммер прокомментировал переход в миланский клуб из «Баварии». О трансфере игрока сообщалось вчера, 7 августа.

«Есть много мотивов, ведь «Интер» — известнейший клуб с традициями. Это новый вызов для меня карьере, мне не терпится выйти на газон такого стадиона, как Джузеппе Меацца, почувствовать атмосферу Милана. Рад быть тут», — цитирует Зоммера fcinter1908.it.

Футболист подписал контракт на 3 года. Сообщалось, что «Интер» заплатил «Баварии» 6 миллионов евро.