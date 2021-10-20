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Моуринью — о работе в «Ньюкасле»: «Я никуда не ухожу из «Ромы»

Моуринью не планирует покидать пост главного тренера «Ромы» ради «Ньюкасла»
21:59
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью заявил, что не думает о работе в «Ньюкасле» в ближайшее время.

«Принял решение остаться, я не уйду. У меня трехлетний контракт с «Ромой». Своих игроков я не оставлю», — передает слова Моуринью журналист Фабрицио Романо.

Сообщалось, что новые владельцы клуба хотят пригласить португальского специалиста на пост главного тренера.

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Севастиан Терлецкий все материалы автора

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