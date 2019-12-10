Жоау Мариу считает, что у Алексея Миранчука есть потенциал для игры в серии А

Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу считает, что у хавбека Алексея Миранчука есть потенциал для продолжения карьеры в чемпионате Италии.

26-летний Жоау Мариу принадлежит «Интеру» и выступает за москвичей на правах аренды.

«У Алексея есть потенциал, — приводит слова Мариу sempreinter.com, ссылаясь на Sky Sport . — В Италии очень важна тактика и физика, хотя он довольно техничный игрок, но он может играть в Италии, Испании и Англии, все будет зависеть от его менталитета».

«Антонио Конте спросит у меня об Алексее? Это почти невозможно. Конте вряд ли понадобится мой совет. Клубы и менеджеры такого статуса четко понимают, кто им нужен, и если они хотят купить игрока, они будут делать это без лишних советов».