Жиру получил серьезное рассечение ноги в матче «Наполи» — «Милан»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру в гостевом матче 28-го тура чемпионата Италии против «Наполи» получил серьезное рассечение.

Несмотря на серьезное на вид повреждение, 35-летний француз продолжил встречу. Эпизод с повреждением произошел на 25-й минуте встречи.

Жиру в этом сезоне провел 18 матчей в серии А, в которых забил 7 голов и отдал 2 передачи.