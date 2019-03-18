Жена Икарди: "Мауро и "Интер" близки к договоренности"

Жена и агент форварда "Интера" Мауро Икарди Ванда Нара заявила, что клуб и ее муж близки к "достижению мира".

Напомним, Икарди не играет за "Интер" с тех пор, как клуб 13 февраля лишил его капитанской повязки.

– Мауро и "Интер" скоро достигнут договоренности, мы к этому очень близки, – цитирует Ванду Football Italia. – Муж сейчас восстанавливается от травмы. Он трудится без выходных, потому что хочет вернуться в хорошей форме.

Я разговаривала с Мароттой (генеральный директор "Интера" – Прим. "СЭ"), между Мауро и его товарищами по команде нет никаких проблем. Он вернется, как только будет в форме.

В текущем сезоне 26-летний Икарди провел за "Интер" 28 матчей во всех турнирах. На его счету 15 голов и 3 результативные передачи.