Защитник «Ювентуса» Де Лигт заболел коронавирусом

«Ювентус» на официальном сайте сообщил, что защитник Маттейс де Лигт заразился коронавирусом. 21-летний голландский футболист сдал положительный тест на covid-19 и был отправлен на самоизоляцию.

Ранее в клубе уже было выявлено два случая заражения коронавирусом.

После 15 туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 30 баллов.

В текущем сезоне де Лигт провел 9 матчей в серии A, не отметившись результативными действиями.