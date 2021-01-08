Защитник «Ювентуса» Де Лигт заболел коронавирусом
20:35
«Ювентус» на официальном сайте сообщил, что защитник Маттейс де Лигт заразился коронавирусом. 21-летний голландский футболист сдал положительный тест на covid-19 и был отправлен на самоизоляцию.
Ранее в клубе уже было выявлено два случая заражения коронавирусом.
После 15 туров чемпионата Италии «Ювентус» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 30 баллов.
В текущем сезоне де Лигт провел 9 матчей в серии A, не отметившись результативными действиями.
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