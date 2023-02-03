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Защитник «Ювентуса» Бремер: «Мы провели два матча не на должном уровне»

Мария Гусева
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Защитник «Ювентуса» Бремер прокомментировал победу над «Лацио» (1:0) в матче 1/4 финала Кубка Италии.

«Я доволен своим голом, но самое главное, что мы прошли дальше. Мы знаем, что провели два матча не на должном уровне». Мы разговаривали друг с другом, и то, что происходит за пределами поля, не может не влиять на игру. Но о других делах должен заботиться клуб, а мы позаботимся о матчах. «Ювентус» — команда высокого уровня, давайте наберем как можно больше очков и посмотрим, где мы будем в конце чемпионата", — цитирует Mediaset

В полуфинале турнира «Ювентус» встретится с «Интером».

ФК Лацио
ФК Ювентус
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 Интер 20 13 1 6 40-26 40
3
 Лацио 20 11 5 4 36-16 38
4
 Аталанта 20 11 5 4 39-23 38
5
 Милан 20 11 5 4 37-29 38
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 Рома 20 11 4 5 26-18 37
7
 Удинезе 20 7 8 5 28-22 29
8
 Торино 20 7 6 7 21-22 27
9
 Эмполи 20 6 8 6 19-24 26
10
 Болонья 20 7 5 8 26-30 26
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 Монца 20 7 4 9 25-28 25
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 Ювентус 20 11 5 4 30-17 23
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 Сассуоло 20 5 5 10 23-31 20
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 Лечче 20 4 8 8 19-24 20
17
 Специя 20 4 6 10 17-32 18
18
 Верона 20 3 4 13 18-32 13
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 Сампдория 20 2 3 15 8-34 9
20
 Кремонезе 20 0 8 12 15-35 8
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Кремонезе – Лечче
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Интер – Милан
 - : -
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 - : -
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Интер

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