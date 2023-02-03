Защитник «Ювентуса» Бремер: «Мы провели два матча не на должном уровне»

Защитник «Ювентуса» Бремер прокомментировал победу над «Лацио» (1:0) в матче 1/4 финала Кубка Италии.

«Я доволен своим голом, но самое главное, что мы прошли дальше. Мы знаем, что провели два матча не на должном уровне». Мы разговаривали друг с другом, и то, что происходит за пределами поля, не может не влиять на игру. Но о других делах должен заботиться клуб, а мы позаботимся о матчах. «Ювентус» — команда высокого уровня, давайте наберем как можно больше очков и посмотрим, где мы будем в конце чемпионата", — цитирует Mediaset

В полуфинале турнира «Ювентус» встретится с «Интером».