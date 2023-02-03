«Ювентус» выиграл 9 из 10 матчей в 1/4 финала Кубка Италии после введения формата одного матча в сезоне-2008/09

«Ювентус» дома выиграл у «Лацио» в матче 1/4 финала Кубка Италии — 1:0.

Это 9-я победа туринского клуба из 10 матчей четвертьфиналов с тех пор, как в турнире введен формат одного матча в сезоне-2008/09.

Единственный поражение «Ювентуса» датировано 27 января 2011 года в игре против «Ромы».

В полуфинале Кубка Италии «Ювентус» встретится с «Интером».

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