Защитник «Удинезе» Соппи перешел в «Аталанту»

«Аталанта» приобрела защитника «Удинезе» Брандона Соппи, сообщает сайт клуба.

20-летний француз подписал контракт до 2026 года с опцией продления еще на сезон.

По данным итальянских СМИ, сумма сделки составила 9 миллионов евро.

В прошлом сезоне Соппи принял участие в 30 матчах «Удинезе» и не отличился результативными действиями.