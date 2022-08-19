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Сегодня, 15:45

Защитник «Удинезе» Соппи перешел в «Аталанту»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Брандон Соппи.
Фото ФК «Аталанта».

«Аталанта» приобрела защитника «Удинезе» Брандона Соппи, сообщает сайт клуба.

20-летний француз подписал контракт до 2026 года с опцией продления еще на сезон.

По данным итальянских СМИ, сумма сделки составила 9 миллионов евро.

В прошлом сезоне Соппи принял участие в 30 матчах «Удинезе» и не отличился результативными действиями.

ФК Аталанта
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