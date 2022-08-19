«Интер» заинтересовался защитником «Челси» Чалобой по рекомендации Лукаку

«Интер» рассматривает возможность аренды защитника «Челси» Трево Чалобы, сообщает Evening Standard.

По данным источника, 23-летнего игрока рекомендовал итальянскому клубу Ромелу Лукаку. Чалоба готов уйти из английского клуба, так как в новом сезоне, скорее всего, будет получать мало игрового времени.

Действующий контракт защитника рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Чалоба сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 2 голевые передачи.