Защитник «Милана» Конти перейдет в «Самдорию»
Защитник «Милана» Андреа Конти перейдет в «Сампдорию». Стороны уже подписали контракт и объявят о переходе в ближайшее время, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Ожидается, что контракт будет рассчитан до конца этого сезона с возможностью продления на три года.
В нынешнем сезоне Конти провел только одну игру за «Милан». Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 3,5 миллиона евро.
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