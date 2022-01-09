Защитник «Милана» Конти перейдет в «Самдорию»

Защитник «Милана» Андреа Конти перейдет в «Сампдорию». Стороны уже подписали контракт и объявят о переходе в ближайшее время, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Ожидается, что контракт будет рассчитан до конца этого сезона с возможностью продления на три года.

В нынешнем сезоне Конти провел только одну игру за «Милан». Контракт защитника с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 3,5 миллиона евро.