Защитник «Милана» Дуарте проходит медосмотр в чемпионе Турции «Истанбуле»

Защитник «Милана» Лео Дуарте проходит медицинский осмотр в «Истанбуле», сообщает Calciomercato. Планируется, что чемпионы Турции возьмут футболиста в аренду до конца сезона с правом выкупа.

Дуарте выступает за «Милан» с лета 2019 года, когда он перешел из «Фламенго» за 10 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету 24-летнего бразильца 3 матча во всех турнирах.