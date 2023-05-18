«Зальцбург» и «Рома» интересуются нападающим «Штурма» Эмегой
Нападающий австрийского клуба «Штурма» Эмануэль Эмега может покинуть клуб.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Зальцбург» и «Рома» следят за 20-летним игроком как за потенциальной целью на будущее.
В этом сезоне Эмега забил 10 голов за «Штурм» и отдал 5 голевых передач в 35 матчах во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.
Источник: Фабрицио Романо
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