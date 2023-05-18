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Сегодня, 12:48

«Зальцбург» и «Рома» интересуются нападающим «Штурма» Эмегой

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий австрийского клуба «Штурма» Эмануэль Эмега может покинуть клуб.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Зальцбург» и «Рома» следят за 20-летним игроком как за потенциальной целью на будущее.

В этом сезоне Эмега забил 10 голов за «Штурм» и отдал 5 голевых передач в 35 матчах во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1,5 миллиона евро.

Источник: Фабрицио Романо
ФК Ред Булл Зальцбург
ФК Рома
ФК Штурм
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«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Фиорентина»: чемпионат Италии, видеообзор
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 35 26 5 4 70-25 83
2
 Ювентус 35 21 6 8 54-28 69
3
 Интер 35 21 3 11 66-37 66
4
 Лацио 35 19 8 8 54-28 65
5
 Милан 35 17 10 8 55-41 61
6
 Рома 35 17 8 10 45-33 59
7
 Аталанта 35 17 7 11 56-42 58
8
 Торино 35 13 10 12 37-39 49
9
 Монца 35 13 10 12 44-45 49
10
 Фиорентина 35 13 10 12 47-40 49
11
 Болонья 35 12 11 12 43-44 47
12
 Удинезе 35 11 13 11 45-43 46
13
 Сассуоло 35 12 8 15 43-54 44
14
 Эмполи 35 9 12 14 32-45 39
15
 Салернитана 35 8 14 13 43-56 38
16
 Лечче 35 7 11 17 30-43 32
17
 Специя 35 6 12 17 30-56 30
18
 Верона 35 7 9 19 28-52 30
19
 Кремонезе 35 4 12 19 31-61 24
20
 Сампдория 35 3 9 23 21-62 18
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Кремонезе – Болонья
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Аталанта – Верона
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Милан – Сампдория
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Лаутаро Мартинес

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Интер

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Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

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Хвича Кварацхелия

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Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 21 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

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Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

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