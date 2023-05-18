Моуринью не стал говорить о возможном будущем в «ПСЖ»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «ПСЖ».

«Не хочу об этом сейчас говорить. У нас впереди важная игра, мысли только о ней. Не думаю даже о возможном финале, а о будущем так тем более», — передает слова Моуринью Record.

Сегодня, 18 мая, «Рома» проведет ответный матч против «Байера» в полуфинале Лиги Европы. В первой игре римляне победили со счетом 1:0.