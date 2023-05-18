Моуринью не стал говорить о возможном будущем в «ПСЖ»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «ПСЖ».
«Не хочу об этом сейчас говорить. У нас впереди важная игра, мысли только о ней. Не думаю даже о возможном финале, а о будущем так тем более», — передает слова Моуринью Record.
Сегодня, 18 мая, «Рома» проведет ответный матч против «Байера» в полуфинале Лиги Европы. В первой игре римляне победили со счетом 1:0.
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|
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|6
|8
|54-28
|69
|
3
|Интер
|35
|21
|3
|11
|66-37
|66
|
4
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|35
|19
|8
|8
|54-28
|65
|
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|35
|17
|10
|8
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|61
|
6
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|
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|58
|
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|49
|
9
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|
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|
11
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|
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|Удинезе
|35
|11
|13
|11
|45-43
|46
|
13
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|35
|12
|8
|15
|43-54
|44
|
14
|Эмполи
|35
|9
|12
|14
|32-45
|39
|
15
|Салернитана
|35
|8
|14
|13
|43-56
|38
|
16
|Лечче
|35
|7
|11
|17
|30-43
|32
|
17
|Специя
|35
|6
|12
|17
|30-56
|30
|
18
|Верона
|35
|7
|9
|19
|28-52
|30
|
19
|Кремонезе
|35
|4
|12
|19
|31-61
|24
|
20
|Сампдория
|35
|3
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|21-62
|18
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38 тур
|19.05
|21:45
|
Сассуоло – Монца
|- : -
|20.05
|16:00
|
Кремонезе – Болонья
|- : -
|20.05
|19:00
|
Аталанта – Верона
|- : -
|20.05
|21:45
|
Милан – Сампдория
|- : -
|21.05
|13:30
|
Лечче – Специя
|- : -
|21.05
|16:00
|
Торино – Фиорентина
|- : -
|21.05
|19:00
|
Наполи – Интер
|- : -
|21.05
|21:45
|
Удинезе – Лацио
|- : -
|22.05
|19:30
|
Рома – Салернитана
|- : -
|22.05
|21:45
|
Эмполи – Ювентус
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|23
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|20
|
|
Булай Диа
Салернитана
|15
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|21
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|33
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|26
|1
|0
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