Спаллетти рассказал, за счет чего «Наполи» обыграл «Ювентус»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал победу над «Ювентусом» (5:1) в матче 18-го тура чемпионата Италии.

«Это замечательный вечер, потому что команда играла очень хорошо и поддерживала высокий темп. Фанаты создавали отличную атмосферу. Эта команда знала, как ответить на чувство любви болельщиков к клубу. Мы оставались на правильном пути после того, как «Ювентус» забил, а болельщики помогли нам справиться с давлением соперником, включая гол Ди Марии.

Если мы попытаемся вступать в единоборства, мы будем проигрывать их большую часть времени, потому что это просто не в нашей природе, это не наш стиль. Нам нужно играть с мячом. Наша ДНК заключается в том, чтобы играть так", — цитирует Football Italia Спаллетти.

«Наполи» с 47 очками лидирует в турнирной таблице серии А. «Ювентус» располагается на третьей строчке с 37 баллами.