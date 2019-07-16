"Ювентус" включился в борьбу за Дани Алвеса

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес, пребывающий в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в "Ювентусе".

Как сообщает Goal.com, представители 36-летнего бразильца в понедельник обсудили в Турине возможную сделку.

Алвес стал лучшим игроком Кубка Америки, а также самым титулованным футболистом в мире. В составе сборной Бразилии он ранее выиграл Кубок Америки в 2007 году и два Кубка конфедераций. В активе игрока – 5 трофеев с "Севильей", 23 – с "Барселоной", 2 – с "Ювентусом" и 6 – с "ПСЖ". В составе итальянского клуба в сезоне-2016/17 бразилец провел 33 матча, в которых забил 6 голов и отдал 7 голевых передач.