Шкриньяр возглавляет список трансферных целей «ПСЖ» на лето

Центральный защитник «Интера» Милан Шкриньяр возглавляет список трансферных целей «ПСЖ» на лето, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Руководство парижского клуба вновь связалось с представителями «Интера» по вопросу переходу 27-летнего словака, однако договоренность с «нерадзурри» по сумме трансфера по-прежнему не достигнута.

Ранее появилась информация, что итальянский клуб предлагает Шкриньяру новый контракт до 2026 года. В таком случае зарплата футболиста составит 4,5 миллиона евро за сезон без учета бонусов.

В сезоне-2021/22 словак забил 4 гола в 48 матчах за команду. Действующий контракт защитника с клубом действует до конца июня 2023 года.