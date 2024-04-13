«Ювентус» и «Торино» сыграли вничью в туринском дерби

«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Торино» в матче 32-го тура серии А — 0:0.

Команды не забили голов ни в основное, ни в добавленное время.

На 87-й минуте встречи был удален главный тренер команды хозяев Иван Юрич.

«Ювентус» с 63 очками сохраняет 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. У «Торино» 45 баллов и 9-я строчка.

В следующем туре черно-белые отправятся в гости к «Кальяри», а гранатовые дома сыграют против «Фрозиноне».