Аллегри: «Ювентус» провел еще один сухой матч и продолжает положительную серию»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итоги матча 32-го тура серии А с «Торино» (0:0).

«Команда в целом хорошо сыграла против хорошего «Торино». Если у вас есть три или четыре момента в первом тайме, и вы ими не пользуетесь, особенно против «Торино», который занимает четвертое место в серии А по надежности обороны, то становится трудно создать 10 или 12 моментов за игру. Мы провели еще один сухой матч и продолжаем нашу положительную серию», — цитирует Аллегри Football Italia.

«Ювентус» с 63 очками сохраняет 3-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. У «Торино» 45 баллов и 9-я строчка.

В следующем туре черно-белые отправятся в гости к «Кальяри», а гранатовые дома сыграют против «Фрозиноне».