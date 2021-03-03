«Ювентус» разгромил «Специю», Роналду забил гол

3 марта «Ювентус» одержал победу над «Специей» (3:0) в матче 25-го тура чемпионата Италии.

В составе туринской команды голы забили нападающие Альваро Мората, Федерико Кьеза и Криштиану Роналду. Для 36-летнего португальского футболиста этот забитый мяч стал 20-м в серии А.

Команда Андреа Пирло с 49 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Специя» — 25 баллов и 16-я строчка.

Чемпионат Италии. Серия А

25-й тур

«Ювентус» — «Специя» — 3:0 (0:0)

Голы: Мората, 62 (1:0). Кьеза, 71 (2:0). Криштиану Роналду, 89 (3:0).

Нереализованный пенальти: Галабинов, 90+6 (вратарь)

«Ювентус»: Щенсны, Данилу, Алекс Сандру, Фработта (Мората, 61), Мерих Демирал, Рабьо, Маккенни (Бернардески, 61), Бентанкур, Криштиану Роналду, Кьеза (Рэмси, 72), Кулушевски (Ди Пардо, 88).

«Специя»: Проведель, Терци, Эрлич, Маркицца (Бастони, 86), Виньяли, Эстевес, Маджоре (Акампора, 72), Лео Сена (Агуме, 86), Фариас (Верде, 73), Гьяси, Нзола (Галабинов, 72).

Предупреждения: Фработта, 10. Мерих Демирал, 90+6.

Судья: Сакки (Италия).

2 марта. Турин. Стадион «Алльянц».