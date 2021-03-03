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Роналду установил историческое достижение по результативности в футболе

00:47
2 марта. Криштиану Роналду. Фото Twitter
2 марта. Криштиану Роналду. Фото Twitter
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил гол в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Спеццы» (3:0). Для него он стал 20-м в этом сезоне в серии А.

36-летний португалец стал первым игроком в истории футбола, забившим не менее 20 голов в матчах национальных чемпионатов в 12 сезонах подряд.

Ранее Роналду выступал за «Реал», «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг».

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