Роналду установил историческое достижение по результативности в футболе

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду забил гол в матче 25-го тура чемпионата Италии против «Спеццы» (3:0). Для него он стал 20-м в этом сезоне в серии А.

36-летний португалец стал первым игроком в истории футбола, забившим не менее 20 голов в матчах национальных чемпионатов в 12 сезонах подряд.

Ранее Роналду выступал за «Реал», «Манчестер Юнайтед» и лиссабонский «Спортинг».