Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду проводит 600-ю игру в национальных чемпионатах, сообщает Opta.

36-летний футболист вышел в стартовом составе «Ювентуса» на матч 25-го тура серии А против «Специи». Эта игра стала 85-й для португальца в чемпионате Италии. Также Роналду сыграл в 292 встречах чемпионата Испании («Реал»), 196 матчах чемпионата Англии («Манчестер Юнайтед») и в 27 играх чемпионата Португалии («Спортинг»).

В текущем сезоне нападающий забил 26 мячей и отдал 4 голевые передачи в 29 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.