«Ювентус» сохраняет интерес к Романьоли
Защитник «Милана» Алессио Романьоли входит в сферу интересов «Ювентуса». Туринский клуб хочет бесплатно подписать игрока, у которого следующим летом заканчивается контракт с «россонери», сообщает Corriere dello Sport.
В прошлом сезоне серии А 26-летний защитник сыграл в 22 матчах, забив 1 гол и сделав 1 передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что интерес к Романьоли, кроме «Ювентуса», проявляет «Лацио».
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