Рабьо прокомментировал слухи о переходе в «Ньюкасл»

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ньюкасл».

«Я счастлив в Турине. Связываю свое будущее с «Ювентусом». И не собираюсь, конечно, никуда уходить», — сказал Рабьо TeleFoot.

Ранее стало известно, что «Ювентус» может продать Рабьо, чтобы предложить высокую зарплату хавбеку Полю Погба, который по окончании сезона, вероятно, вернется в Турин из «Манчестер Юнайтед».

Рабьо получает в «Ювентусе» 7 миллионов евро в год. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2023 года.