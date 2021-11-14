Рабьо прокомментировал слухи о переходе в «Ньюкасл»
Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо прокомментировал слухи о возможном переходе в «Ньюкасл».
«Я счастлив в Турине. Связываю свое будущее с «Ювентусом». И не собираюсь, конечно, никуда уходить», — сказал Рабьо TeleFoot.
Ранее стало известно, что «Ювентус» может продать Рабьо, чтобы предложить высокую зарплату хавбеку Полю Погба, который по окончании сезона, вероятно, вернется в Турин из «Манчестер Юнайтед».
Рабьо получает в «Ювентусе» 7 миллионов евро в год. Его контракт с клубом рассчитан до конца июня 2023 года.
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